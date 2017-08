Mann nach sexueller Belästigung in U-Bahnstation gefasst

Ein zweites Opfer hat sich gemeldet - © APA/Webpic

Die Wiener Polizei hat am Mittwoch einen 36-jährigen Mann festgenommen, der am Montagabend zwei Frauen in Wiener U-Bahn-Stationen sexuell belästigt haben soll. Nach den Medienberichten über den Fall einer 24-Jährigen, auf die der Täter auf einer Rolltreppe der Station Neubaugasse den Übergriff verübt hatte, meldete sich ein zweites Opfer – eine 17-Jährige, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.