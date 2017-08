Mann nach Polizeieinsatz in Salzburg im Spital gestorben

Landeskriminalamt Vorarlberg untersucht den Fall - © APA (Webpic)

Ein am 7. August in der Stadt Salzburg im Zuge eines Polizeieinsatzes mit Pfefferspray bewusstlos gewordener 27-Jähriger ist am Freitagabend im Krankenhaus gestorben. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, untersuche die Staatsanwaltschaft Salzburg den Fall. Die Ermittlungen führe nun eine unabhängige Kommission des Landeskriminalamtes Vorarlberg weiter.