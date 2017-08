Mann nach Fund einer toten Frau in Südtirol festgenommen

Eine 39-jährige Frau ist am Montagnachmittag leblos in ihrer Wohnung im Brixner Stadtteil Milland in Südtirol gefunden worden. Ihr Lebensgefährte hatte die Rettungskräfte verständigt. Er gab an, dass die 39-Jährige wohl gestürzt sein müsse. Da seine Erklärung jedoch nicht zum Verletzungsmuster der Frau passte, wurde der Mann wegen dringenden Mordverdachts festgenommen.

Die Rettungskräfte fanden die Frau leblos im Bad vor. Da die 39-Jährige Schnittwunden aufwies, glaubten die Helfer der Version des Lebensgefährten nicht und riefen die Polizei. Die Carabinieri nahmen den aus Marokko stammenden Mann schließlich fest und beschlagnahmten zudem ein Messer.