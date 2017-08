Mann mit 2,75 Promille stach auf Kontrahenten in Wien ein

Laut Polizei leistete der Angreifer selbst Erste Hilfe - © APA

Mit 2,75 Promille intus hat ein Mann am Mittwochabend einem Kontrahenten in einem Park in Wien-Favoriten in den Bauch gestochen. Anschließend leistete der Betrunkene noch selbst Erste Hilfe. Der 48-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand keine. Der 38-jährige Beschuldigte wurde festgenommen. Eine Einvernahme war aufgrund der starken Alkoholisierung bisher nicht möglich.