Der Notarzt konnte nicht mehr helfen - © APA (Symbolbild)

Ein 48-jähriger Mann aus Edinburgh ist am Mittwoch gegen 1.00 Uhr in der Bahnhof-Station Grillgasse in Wien-Simmering von einem Intercity-Zug der ÖBB erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht von einem Unfall durch Unachtsamkeit des Opfers aus.