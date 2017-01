Mann in Wien-Favoriten niedergestochen und schwer verletzt

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht - © APA (Webpic)

Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Favoriten niedergestochen und schwer verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Mittlerweile sei sein Zustand stabil, der Mann außer Lebensgefahr, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer am Donnerstag. Eine Einvernahme war noch nicht möglich, auch die Identität des Mannes sei noch unklar.