Mann in Vorarlberg versuchte Messerstich seiner Freundin vertuschen

Eine 33-jährige Frau ist am Donnerstag in Hohenems bei einem Eifersuchtsstreit mit einem Küchenmesser auf ihren 26-jährigen Freund losgegangen. Sie stach ihm in den Unterschenkel, verletzte ihn damit aber nur leicht. Unmittelbar danach versöhnte sich das Paar wieder.