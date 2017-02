Mann in Tirol auf Pannenstreifen von Lkw schwer verletzt

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer hielten an und leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Tiroler mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Seine Beifahrerin, die im Fahrzeug saß, blieb ebenso wie der Lkw-Lenker unverletzt.

Der 69-Jährige war Richtung Oberland unterwegs gewesen, als ein anderer Verkehrsteilnehmer auf das Heck seines Fahrzeuges deutete. Da der Mann seinen Pkw kurz zuvor betankt hatte, dachte er, wohl vergessen zu haben, den Tankdeckel zu schließen. Um nachzusehen, wechselte er auf den Pannenstreifen, hielt sein Fahrzeug an und stieg aus.

Zur selben Zeit fuhr der 37-jährige türkische Lkw-Lenker in Richtung Westen. Aufgrund einer Wanderbaustelle wurde er auf den Pannenstreifen geleitet. Nach dem Ende der Baustelle war es dem Lenker aufgrund des Verkehrsaufkommens nicht sofort möglich, sein Fahrzeug auf den ersten Fahrstreifen zu lenken. Er fuhr am Pannenstreifen weiter, blickte immer wieder in den Rückspiegel und als er dann wieder nach vorne schaute, sah er vor sich den Pkw des 69-Jährigen. Dann kam es zu dem folgenschweren Unfall.

(APA)