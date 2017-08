Mann in OÖ nach Streit niedergefahren und angeschossen

Dem 36-Jährigen gelang die Flucht - © APA (Archiv/Gindl)

Im Zuge eines Streites ist am Freitagabend ein 38-Jähriger in Thalheim bei Wels zuerst mit dem Auto niedergefahren und dann angeschossen worden. Der Mann wurde in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert und noch in der Nacht notoperiert. Er ist laut Ärzten mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Fahndung nach dem Täter läuft, berichtete die Polizei am Samstag in einer Presseaussendung.