Für 54-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - © APA (Webpic)

In Dimbach (Bezirk Perg) hat sich am Freitagabend auf einer Baustelle ein tödlicher Unfall ereignet. Ein 54-Jähriger stürzte bei Arbeiten am Dachstuhl eines Rohbaus von einem Pfosten. Er dürfte laut Polizei ausgerutscht sein oder das Gleichgewicht verloren haben und fiel mit dem Kopf auf eine betonierte Bodenplatte. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.