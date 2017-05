Mann in NÖ von Traktor überrollt und getötet

Der Mann war nach dem Besuch eines Feuerwehrfestes in Gösing am Wagram in der Gemeinde Fels am Wagram zu Fuß Richtung Stettenhof unterwegs. Er dürfte gestürzt sein und blieb auf der Fahrbahn liegen, wo ihn ein Traktor überrollte. Als der Lenker das Unglück bemerkte, verständigte er die Rettung. Das Opfer verstarb im Krankenhaus.

(APA)