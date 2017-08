Mann in Feldkirch überfallen – Pensionistin schrie Täter in die Flucht

Am Freitagnachmittag ging ein 19-jähriger Mann von einem Geschäft in der Feldkircher Innenstadt in Richtung Bahnhof. Beim Kiesparkplatz beim Bahnhof Feldkirch kamen drei unbekannte Täter von hinten auf den Mann zu und fragten diesen nach Geld. Als er sich umdrehte, kam einer der drei auf ihn zu und drückte ihn gegen eine Plakatwand. Ein anderer schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wodurch er zu Boden sackte. Der dritte Täter versuchte anschließend die Geldtasche des Mannes aus der Hosentasche zu nehmen, was wegen der Gegenwehr nicht gelang. Dieser Täter biss ihm anschließend noch in die Brust.

Pensionistin schreit Täter in die Flucht

Als eine ältere Dame den Vorfall bemerkte und die drei Täter anschrie, flohen die Täter in Richtung L190. Die Dame habe sich bei dem Opfer nach seinem Befinden erkundigt. Dieser sei jedoch so perplex gewesen und habe gesagt, dass nichts passiert sei, daraufhin sei die Frau gegangen. Die Frau oder etwaige Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Feldkirch zu melden.