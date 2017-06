Mann gestand zwölf Brandstiftungen in OÖ und Deutschland

Als Motiv gab der Beschuldigte an, jedes Mal einen “inneren Drang zum Zündeln” verspürt zu haben. Er dürfte laut den Ermittlern an einer kognitiven Störung leiden. Die verwendeten Feuerzeuge wurden in der Wohnung des Mannes sichergestellt. In den vergangenen vier Jahren zündete er etwa einen Geräteschuppen bei einem Kindergarten an und steckte Altreifen sowie eine Plastiktonne in Brand. Erst im Juni dieses Jahres legte er in einer Garage in einem Waldstück drei Brandherde. Wegen möglicher weiterer Brandstiftungen, insbesondere in Deutschland, laufen noch Erhebungen.

(APA)