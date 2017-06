Mann ertrank in Badesee bei Leoben

Die Feuerwehren Kraubath, Leoben, Bruck/Mur, Kapfenberg und Apfelberg – gesamt 56 Feuerwehrmänner – starteten den Sucheinsatz mit Booten. An der Suche beteiligten sich auch die Wasserrettung aus Leoben-St. Michael und Liezen. Laut Einsatzleiter Robert Gmundner von der Feuerwehr Kraubath hielten Männer in Booten an der Wasseroberfläche Ausschau nach der vermissten Person. Zehn Taucher suchten unterhalb der Wasserlinie den See bis hin zum Grund ab. Der vermisste junge Mann wurde in rund fünf Metern Tiefe leblos lokalisiert. Trotz des schnellen Eingreifens von Wehren und Wasserrettung und der Unterstützung des ÖAMTC-Hubschraubers Christophorus 12 kam jede Hilfe zu spät. Der Mann dürfte mit einer Gruppe von Freunden am See gewesen sein. Näheres war vorerst nicht bekannt.

(APA)