Mann erschoss drei Menschen in Pflegeheim in Ohio

Ein Mann hat in einem Pflegeheim im US-Bundesstaat Ohio drei Menschen erschossen, darunter den örtlichen Polizeichef. Der Schütze sei anschließend tot in dem Heim aufgefunden worden, sagte Sheriff Randy Thorp am Freitag.

Der Polizeichef des Ortes Kirkersville war demnach in der Früh ausgerückt, nachdem ein Notruf über einen bewaffneten Mann eingegangen war. Kollegen, die ihm folgten, fanden ihn tot auf der Straße liegend. In dem Pflegeheim wurden drei weitere Leichen gefunden, darunter die des Schützen. Bei den beiden anderen handelte es sich um Angestellte des Hauses. Das Motiv des Schützen war zunächst unklar. Man ermittle noch zu der Frage, ob er eine Verbindung zu dem Pflegeheim hatte, erklärte Thorp. (APA/dpa)