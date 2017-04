Mann erlitt in Wien-Liesing lebensgefährlichen Bauchschuss

Zwei Täter sind laut Polizei flüchtig - © APA (Symbolbild)

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag in Wien-Liesing auf offener Straße angeschossen worden. Der 29-Jährige erlitt einen lebensgefährlichen Bauchschuss und wurde in ein Unfallkrankenhaus gebracht. Laut Zeugen soll die Schussabgabe im Zuge eines Raubüberfalls geschehen sein, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA.