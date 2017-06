Mann entdeckte Pakete mit Munition in der Donau in Linz

Rund 25 Kilogramm Patronen wurden eingesammelt - © APA

Ein 45-jähriger Spaziergänger hat am Montag in der Donau in Linz mehrere Pakete mit Munition entdeckt. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Abend in einer Presseaussendung einen entsprechenden Bericht des ORF Oberösterreich. Der Mann, der in der Nähe des Fußballplatzes des SV Urfahr in der Donau Abkühlung suchte und dazu die Beine ins Wasser hängte, stieß dabei auf Munitionsteile.