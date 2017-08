Die Beschuldigte konnte noch nicht befragt werden - © APA (Archiv/Hochmuth)

Ein 47 Jahre alter Mann ist Sonntagfrüh in Wien-Ottakring durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Als mutmaßliche Täterin wurde wenig später seine Lebensgefährtin festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte der 47-Jährige offenbar selbst per Notruf Hilfe geholt. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.