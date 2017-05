Ein 50-jähriger Tiroler ist am Montag beim Paragleiten in Sillian in Osttirol tödlich verunglückt. Als der Mann kurz nach dem Start vom Thurntaler den Gleitschirm nach rechts eindrehen wollte, klappte der rechte Teil ein. Nachdem es dem 50-Jährigen nicht mehr gelungen war, den Schirm abzufangen, schlug er trudelnd aus einer Höhe von rund 30 bis 40 Metern auf dem Boden auf, berichtete die Polizei.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch andere Paragleitpiloten und das Seilbahnpersonal verstarb der Tiroler noch an der Unfallstelle. Der Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen.