Mann bei Holzarbeiten in Nenzing verletzt

Zusammen mit einem Kollegen war der Mann mit den Holzarbeiten beschäftigt. Während der eine die am Traktor montierte Seilwinde bediente, befestigte der andere das Stahlseil an den Baumstämmen. Dabei verklemmte sich die am Stahlseil befestigte Stahlkette zwischen einem Baumstamm und einem Baumstumpf. Der Seilwindenführer stoppte die Seilwinde und der Holzarbeiter versuchte die Stahlkette zu lösen. Dabei schnellte ihm die offensichtlich noch unter Spannung stehende Stahlkette ins Gesicht. Trotz Schutzhelm und Schild erlitt der 52-jährige Mann massive Rissquetschwunden im rechten Gesicht. Er wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert.

(Polizei Nenzing)