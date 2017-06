Mann aus NÖ am Wörthersee aus Boot gefallen

Ein 44 Jahre alter Mann aus dem niederösterreichischen Waldviertel ist am Freitag am Abend am Wörthersee aus einem Motorboot gefallen und sofort untergegangen. Der Bootsführer hatte das Boot in eine scharfe Kurve gelenkt, dabei dürfte der Mann das Gleichgewicht verloren haben. Eine Suchaktion blieb vorerst erfolglos, die Suche musste nach einer Stunde wegen eines Gewitters abgebrochen werden.

Insgesamt befanden sich fünf Männer auf dem Boot, vier davon aus Niederösterreich, dazu ein 32 Jahre alter Klagenfurter. Die Gruppe war auf dem See von Osten kommend in Richtung der Kapuzinerinsel unterwegs. Auf Höhe von Maria Wörth passierte in der Kurve dann das Unglück. Wasserrettung und insgesamt sechs Feuerwehren starteten mit insgesamt 70 Mann eine Suchaktion, an der sich auch das Polizeiboot aus Reifnitz und ein Hubschrauber des Innenministeriums beteiligten. Gegen 19.00 Uhr musste die Suche aufgrund des aufkommenden Gewitters mit Starkwind abgebrochen werden. Sie soll am Samstag fortgesetzt werden. Die Ermittlungen über den genauen Unfallhergang waren am Abend noch nicht abgeschlossen. Beim Bootsführer, er stammt aus dem Weinviertel, wurde ein Alkotest durchgeführt, der positiv verlief. (APA)