Mangelberufe in Vorarlberg nehmen laut AMS zu

Die gute Wirtschaftslage führt zu steigenden Beschäftigungszahlen. Aber auch der Mangel an qualifizierten Mitarbeitenden wird größer.

Der Fachkräftemangel beschäftigt auch Vorarlberger Unternehmen. Unabhängig von der Branche werden händeringend qualifizierte Mitarbeitende gesucht. Veränderungsprozesse und technologische Entwicklungen führen zu neuen Anforderungen an Personal und Unternehmen, die nur durch strukturelle Anpassungen und Investitionen in Aus- und Weiterbildungen zu meistern sind.

Mangelberufe in Vorarlberg

Wie stark sich der Fachkräftemangel in den unterschiedlichen Bereichen der Arbeitswelt niederschlägt, zeigt die aktuelle Liste an Mangelberufen des Arbeitsmarktservice Vorarlberg. Derzeit sind es rund 130 Berufe, die in dieser Wertung angeführt werden. Das ist um rund 30 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. „Wir sehen, dass immer mehr Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unter dem Arbeitskräftemangel leiden. Die aktuelle Mangelliste ist ein weiteres Indiz dafür, dass wir mit einer großen bildungspolitischen Herausforderung konfrontiert sind“, beschreibt Bernhard Bereuter, Geschäftsführer des AMS Vorarlberg, die Situation am Arbeitsmarkt.