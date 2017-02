Manfred Stohl 2017 als Teamchef in Rallycross-WM

Manfred Stohl ist einer der besten Rallye-Piloten Österreichs - © APA

Zwei Jahre nachdem er als Fahrer in der WM gestartet ist, nimmt Manfred Stohl 2017 als Teamchef und mit eigenem Team einen neuen Anlauf in der FIA-Rallycross-Weltmeisterschaft. Das wurde am Dienstag und damit zwei Tage vor Nennschluss bekannt. Fahrer des STARD-Teams sind der Lette Janis Baumanis und der Russe Timur Timersjanow, sie pilotieren neue Ford Fiesta RXS Evo 3. Die WM beginnt am 31. März.