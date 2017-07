Manege frei für den Zirkus Blattur

Pädagogische Formen des Zirkus entwickelten sich in den letzten Jahren: Der Kinderzirkus und die Zirkuspädagogik. Mittwochs kam in der „Lernzeit am Nachmittag“ seit den Herbstferien der Zirkuspädagoge Sebastian Gerer vom Verein „zack&poing“ mit Sack und Pack und begeisterte die Schulkinder der Volksschule Blattur für seine Kunst. Nach einer Phase des Kennenlernens verschiedener Techniken und des Ausprobierens waren die Kinder angehalten, mit Fleiß, Disziplin und Ausdauer ihre Geschicklichkeit zu trainieren, um schließlich mit einem gemeinsamen Auftritt den Eltern, Geschwistern und anderen Interessierten eine Freude zu machen. Am Mittwoch, dem 28. Juni war es so weit: Die Kinder vom „Zirkus Blattur“ zeigten selbstbewusst ihre Kunststücke vor zahlreich erschienenem Publikum und ernteten großen Applaus. (Quelle: VS Blattur)