Mandant bezahlt Anwalt zur Hälfte

Feldkirch - Vergleich in Zivilprozess: Rechtsanwalt erhält 11.000 Euro und damit halbe Honorarforderung.

Der Zivilprozess am Landesgericht um das eingeklagte Anwaltshonorar von rund 22.000 Euro wurde gestern schon in der vorbereitenden Tagsatzung sofort beendet. Denn die Streitparteien einigten sich auf einen gerichtlichen Vergleich. Demnach verzichtet der klagende Anwalt auf die Hälfte seiner Forderungen.

Finanzielle Notlage

Der Rechtsanwalt trug in seiner Klage vor, er habe den Beklagten in diversen Exekutionsverfahren vertreten. Einmal habe er von ihm 10.000 Euro bekommen. Damit seien aber frühere Honorarforderungen beglichen worden. Die 10.000 Euro habe sein Mandant nach einem Vergleich in einem Arbeitsgerichtsprozess erhalten und an ihn weitergeleitet.