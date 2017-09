ManCity-Goalgetter Aguero nach Autounfall mehrere Wochen out

Sergio Aguero soll einen Rippenbruch erlitten haben - © APA (AFP)

Manchester-City-Stürmer Sergio Aguero hat sich bei einem Autounfall in Amsterdam an den Rippen verletzt und muss wohl mehrere Wochen aussetzen. Laut Medienberichten soll er einen Rippenbruch erlitten haben und sechs bis acht Wochen ausfallen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag nach einem Konzertbesuch des argentinischen Fußball-Teamspielers in der niederländischen Hauptstadt.