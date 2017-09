“Manchmal muss man etwas unzufrieden sein, damit man wieder weiß, was Zufriedenheit ist”

Den neben seiner steilen Karrierelaufbahn hat Lorenz nie seine Leidenschaft für Fußball verloren. In verschiedensten Kampfmannschaften des Landes behauptete er sich schon als gefürchteter Stürmer. Doch zu Hause genießt er das ruhige Familienleben. “Am wohlsten fühl ich mich bei meiner Familie und im kleinen Freundeskreis. Ich bin aber auch gerne alleine” gesteht er.

“Jeder 9te in Vorarlberg lebt in einem Bauwerk der VOGEWOSI, in Bregenz und Lochau sogar jeder 3te”

Verständlich wenn man bedenkt, dass mittlerweile 16.400 Wohnungen unter seiner Führung verwaltet werden. “Wir wollen in Zukunft mehr Sparwohnungen anbieten. 65 Quadratmeter, 3 Zimmer, inklusive allen Kosten für 500 Euro im Monat.” An kostengünstigen Modellen wird laufend gearbeitet.

