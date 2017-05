Manchester United wertvollster Club in Europa

Europa-League-Sieger wirtschaftlich wertvollster Club - © APA (AFP)

Manchester United ist trotz sportlich enttäuschender Saison der wertvollste Fußball-Club in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in ihrer aktuellen Studie “Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2017”. Demnach übertraf ManUnited als erster Club den Wert von drei Milliarden Euro.