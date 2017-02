Manchester United und Schalke mühelos eine Runde weiter

Bereits heute gingen drei Rückspiele in der Zwischenrunde der UEFA Europa League über die Bühne, dabei wurden die ersten drei Achtelfinalisten ermittelt.

Schöpf trifft für Schalke

Der FC Schalke 04 hatte bereits nach dem klaren 3:0 im Hinspiel bei PAOK Saloniki ein Bein in der Runde der letzten 16 Teams. ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf traf nach 23 Minuten für die Knappen, der Ausgleich fiel nur zwei Minuten später durch ein Eigentor von Nastasic. In den zweiten 45 Minuten fiel kein weiterer Treffer, es blieb beim 1:1-Endstand. Schalke qualifiziert sich mit einem 4:1-Gesamtscore locker für das Achtelfinale.

ManU locker weiter

Auch Manchester United hatte im Hinspiel gegen St. Etienne mit einem 3:0-Erfolg früh für klare Verhältnisse gesorgt. Mkhitaryan traf heute nach 17 Minuten und machte damit jegliche noch so kleine Hoffnung der Franzosen auf ein Wunder zunichte. Obwohl bei den Engländern mit Bailly ein Spieler des Feldes verwiesen wurde, brachten Schweinsteiger & Co. den knappen Vorsprung über die Zeit, mit einem Gesamtscore von 4:0 steht Manchester United damit im Achtelfinale der Europa League.

Krasnodar eliminiert Fenerbahce

Fenerbahce Istanbul wollte zu Hause eine 0:1-Niederlage beim FK Krasnodar umdrehen, Smolov brachte die Gäste aus Russland aber bereits in Minute sieben in Front. Souza gelang zwar noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich für die Gastgeber, da es allerdings auch nach 90 Minuten bei diesem Stand blieb, gelang Krasnodar mit einem Gesamtscore von 2:1 der Aufstieg in die nächste Runde.