Manchester-Clubs siegten, Huddersfield bleibt ungeschlagen

Manchester United steht mit einer weißen Weste an der Tabellenspitze - © APA (AFP)

Manchester United steht auch nach dem dritten Spieltag in der englischen Premier League mit einer weißen Weste an der Tabellenspitze. Im Heimspiel gegen Leicester City bewies die Elf von Jose Mourinho Geduld und kam spät zu einem verdienten 2:0-Erfolg. In der Spitzengruppe bleibt auch Sensationsaufsteiger Huddersfield Town nach einem torlosen Remis gegen Southampton.