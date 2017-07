Manchester City verpflichtete Mendy für Rekordsumme

Damit wurde Mendy zum teuersten Verteidiger der Welt - © APA (AFP/Archiv)

Premier-League-Club Manchester City hat den französischen Fußball-Nationalspieler Benjamin Mendy vom AS Monaco verpflichtet. Der 23-jährige Verteidiger unterschrieb bei den Engländern einen Fünfjahresvertrag, wie der Club von Trainer Pep Guardiola am Montag bekanntgab. Nach Informationen des TV-Senders BBC überwies Manchester City umgerechnet etwa 58 Millionen Euro an den AS Monaco.