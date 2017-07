Manchester City verpflichtete Mendy für Rekordsumme

Der 23-jährige Verteidiger unterschrieb bei den Engländern einen Fünfjahresvertrag, wie der Club von Trainer Pep Guardiola am Montag bekanntgab. Nach Informationen des TV-Senders BBC überwies Manchester City umgerechnet etwa 58 Millionen Euro an den AS Monaco.

Teuerster Verteidiger der Welt

Damit wurde Mendy zum teuersten Verteidiger der Welt. Die Monegassen hatten den Linksverteidiger erst vor einem Jahr für 12 Millionen Euro von Olympique Marseille verpflichtet. In Manchester ist Mendy nach Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson Moraes und Danilo der fünfte namhafte Neuzugang des Sommers.

(APA/dpa)