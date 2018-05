„Manche sehen einfach weg!“

Viele Tiertransporte ins Ausland dürften nicht genehmigt werden, so Fachtierarzt Erik Schmid am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Dieter Steinacher von den „Friends of Nüziders, habe nun selbst einen Maßnahmenplan erstellt, der mit acht Punkten zur Verbesserung der Situation beitragen soll. Dieser wurde an LR Gantner übermittelt, die Bearbeitung beanspruche aber mehr Zeit. „Hier habe ich wenig Geduld, es muss sofort gehandelt werden“, so Steinacher gestern. „Ich bin auch enttäuscht, dass seit geraumer Zeit keine Rückmeldungen der Parteien mehr kommen, obwohl sie einhellig ihre Unterstützung angemeldet haben.“ Trotzdem verweist er auf eine positive Entwicklung der Kälberpatenschaft, denn es gebe bereits ein zweites Patenkalb.