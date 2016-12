Manaish, Bulgur und Datteln: Kochworkshops für Flüchtlinge in Vorarlberg

Die Soziale Berufsorientierung Vorarlberg bietet seit September das Freiwillige Integrationsjahr für Flüchtlinge an. Sie arbeiten in sozialen Einrichtungen, beispielsweise bei der Caritas, im Kindergarten oder im Seniorenheim. “Einmal in der Woche gibt es das pädagogische Begleitprogramm in Götzis”, erzählt Michaela Mathis von der Servicestelle Freiwilligenarbeit von der Caritas Vorarlberg. So können sie entweder Kochkurse, Erste-Hilfe-Kurse, Wertekurse und natürlich Deutschkurse besuchen. Wir waren in Götzis bei einem Kochkurs dabei.

Workshops wichtig für die Wertevermittlung

“Das Ziel der Workshops ist es, dass die Flüchtlinge sich in unserer Arbeitswelt orientieren, dass sie ihr Deutsch verbessern und dass sie unsere Gepflogenheiten kennenlernen “, sagt Mathis. Da sich ein begeisteter Koch in der Gruppe befindet, haben sie sich dafür entschieden, einen interkulturellen Kochworkshop zu veranstalten, so Mathis.

Ameen Nassen zeigt wie’s geht



Beim Kochworkshop in Götzis zeigt Koch Ameen Nassen wie es gemacht wird. Der Syrer hat das Kochen von seiner Mutter gelernt. Beim Kochen in Götzis hat die Gruppe typisch syrische Spezialtitäten nachgekocht. Als Hauptspeise gab es Manaish und als Beilage Bulgur-Salat. Manaish sind Teigtaschen gefüllt mit Schafskäse, Petersilie, Hühnchen, Zwiebel und Gemüse. Der Bulgur wurde mit Tomaten, Petersilie und Joghurt zu einem Salat verfeinert. Als Nachtisch hat Ameen einen selbstgemachten Kuchen mit Datteln und Nüssen mitgebracht.