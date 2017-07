„Man traf sich“ beim Kunsthandwerksmarkt

Hohenems. Ehe die Sommerkonzerte an den kommenden Samstagabenden auf dem Programm stehen, fand am vergangenen Samstag noch in der Eventreihe „Ma trifft sich z´Ems“ der Kunsthandwerksmarkt statt .

Auf dem Schlossplatz zeigten 24 kreative Köpfe mit 48 geschickten Händen feinstes Kunsthandwerk, Selbstgemachtes aus Wolle und Filz, Beton und Holz, Keramik, Karton, Stroh und Stoff zum Schauen, Staunen und Kaufen. Geboten wurden liebenswerte Gegenstände zum Dekorieren, Anschauen oder zum Verschenken für Haus, Garten, Küche und Keller. Beim Vorkoster konnte man den kleinen Hunger mit Schweinebraten-Semmel stillen, in der Weinlaube, an der Cocktailbar oder bei der „Zweigstelle" der Löwenbar blieb kein Gaumen trocken. Ab diesem Samstag, dem 22. Juli, folgen nun unter dem Motto „Summer in the City" die Sommernachtskonzerte am Samstagabend auf dem Schlossplatz – Salsa Night, Spanische Nacht, Ländlenacht, Ems isch üser – Wian isch üser und zum Abschluss die Souljackers. Bewirtung erfolgt ab 18 Uhr, die Konzerte beginnen um 19 Uhr.