Man traf sich auf der Brücke

Dornbirn. Seitenwechsel – wenn die Bürgermeisterin hinter der Bonkassa steht und der Vizebürgermeister am Bierausschank, dann ist in Dornbirn Brückenfest. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde die Sägerbrücke zum Schauplatz eines sommerlichen Familienfestes. Wie in den vergangenen Jahren waren die städtischen Mitarbeiter dabei ehrenamtlich im Einsatz und der Erlös wird an das Dornbirner Hilfswerk gespendet.