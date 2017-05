Maltas Regierungschef weist Kritik an Steuerpraktiken zurück

Maltas Premierminister Joseph Muscat - © APA (AFP)

Maltas Regierungschef Joseph Muscat hat Medienberichte über mutmaßlich zweifelhafte Steuerpraktiken europäischer Konzerne in seinem Land zurückgewiesen. “Nichts in den Malta-Dateien ist wirklich geheim”, sagte Muscat am Samstag mit Blick auf die Enthüllungen in Medien vor Journalisten in Valletta. “Behauptungen über Offshore-Unternehmen in Malta sind sachlich falsch”, fügte er hinzu.