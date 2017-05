Überraschende Ankündigung von Premierminister Joseph Muscat - © APA (AFP)

Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat hat für den 3. Juni vorgezogene Parlamentswahlen in dem kleinsten EU-Mitgliedsland angekündigt. Er könne nicht zulassen, dass die Erfolge seiner Regierung durch “grundlose Angriffe” gefährdet würden, sagte der 43-jährige Regierungschef am Montag bei einer 1.-Mai-Kundgebung in der Hauptstadt Valletta.