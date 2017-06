Malta wählt neues Parlament

Premier Muscat hofft auf Bestätigung - © APA (AFP)

In Malta wird am Samstag ein neues Parlament gewählt. Der durch Korruptionsvorwürfe in Bedrängnis geratene Regierungschef Joseph Muscat hofft bei den vorgezogenen Neuwahlen auf eine Bestätigung durch die 342.000 Stimmberechtigten. In den jüngsten Umfragen lag er vorne.