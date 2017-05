Malgrund lässt mit HINAUSstellung aufhorchen

Die sog. "HINAUSstellung", bei der zeitgenössische Bilder von Mitgliedern des MALGRUNDS gezeigt werden. - © B. Koeck

Satteins. (BK) “Was söll jetzt oh des si?” Das, oder so ähnlich wird sich die eine oder die andere Person fragen wenn sie vor Kunstobjekten steht, die nun in Satteins an verschieden Orten platziert sind.