Malerstar Hockney schenkt Paris eines seiner größten Werke

Das Gemälde wird bis zum Ende der Ausstellung präsentiert - © APA (AFP)

David Hockney hat dem Centre Pompidou eines seiner größten und bedeutendsten Werke geschenkt. Das Ölgemälde “The Arrival of spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011” ist rund zehn Meter lang, besteht aus 32 Tafeln und zeigt eine knallbunte Landschaft. Es erinnert in seiner Farbigkeit an die französischen Fauvisten, in seiner Bildsprache an die naive Malerei von Henri Rousseau.