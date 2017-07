Malerin Sigrid Hutter verstorben

Die 1968 in Hohenems geborene Künstlerin ist nach einer kurzen Laufbahn als Textildesignerin seit 25 Jahren als freischaffende Malerin tätig. Als Schülerin von Xenia Hausner – Tochter des bekannten österreichischen Malers Rudolf Hausner – konzentrierte sich Hutter verstärkt auf figurative Malerei und ausdrucksstarke Porträts.

Die langjährige Inhaberin des Farbenfachgeschäfts „Der Bunte Hund“ widmete sich seit 2012 nur mehr der Kunst als freischaffende Malerin und Illustratorin und wurde von drei Galerien (darunter Art Galerie am Hofsteig, Galerie Erlas in Traunkirchen und Galerie M. Beck in Homburg) im deutschsprachigen Raum vertreten. Aktuell sind Werke von ihr noch in der Artenne Nenzing bis 23. Juli ausgestellt. In der Sommer Großausstellung „Art on paper“ in der Stadtgalerie Weiz werden ihre Bilder neben Werken u.a. von Alfred Hrdlicka und Tone Fink noch bis 19. August gezeigt.