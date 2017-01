Malaysia will Privatfirmen nach MH370-Wrack suchen lassen

Jeder mit entsprechender Expertise sei ermuntert, bei der Lokalisierung der Boing-777 zu helfen. Es winke eine Belohnung “in Millionenhöhe” in der Landeswährung. Ein Malaysischer Ringgit entspricht 0,2 Euro.

Die Maschine war Anfang März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord verschwunden. Vermutlich stürzte sie in einem 120.000 Quadratkilometer großen Gebiet im Indischen Ozean ab. Die von Malaysia, Australien und China organisierte Suche kostete rund 200 Millionen australische Dollar (141 Millionen Euro) und wurde am Dienstag eingestellt.

(APA/dpa)