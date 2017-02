Malaysia lud wegen Mordfall Nordkoreas Botschafter vor

Kim Jong-nam wurde offenbar mit Gift ermordet - © APA (AFP)

Nach dem mutmaßlichen Giftmord an einem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un gibt es diplomatische Verstimmungen zwischen dem isolierten Land und Malaysia. Die Regierung in Kuala Lumpur lud am Montag den nordkoreanischen Botschafter Kang-chol vor. Dabei sei es um Äußerungen des Diplomaten gegangen, Malaysia habe etwas zu verbergen, erklärte das Außenministerium am Montag.