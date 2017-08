Makwala qualifizierte sich im Sololauf für 200-m-Halbfinale

Makwala lief ganz alleine - © APA (AFP)

Weil er seinen Vorlauf am Montag über 200 m bei der Leichtathletik-WM in London wegen einer Erkrankung verpasst hat, räumte der Weltverband (IAAF) Weltklasse-Sprinter Isaac Makwala aus Botswana die Möglichkeit ein, sich nun noch für das Halbfinale zu qualifizieren. Makwala lief am Mittwoch um 18.40 Uhr Ortszeit auf Bahn sieben seinen Vorlauf und stieg mit 20,20 Sekunden auf.