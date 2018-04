„Makler des Monats Februar“ von ländleimmo.at ist ermittelt!

Sabine Kreutz-Domes hat sich nach 25 Jahren in der Immobilienbranche im August 2017 für die Selbständigkeit entschieden. Die nötige Kompetenz und Erfahrung hat sie sich bei namhaften Unternehmen angeeignet: Bei der Firma Mag. Kofler Vermögenstreuhand sowie bei der Firma Hilti & Jehle hat sie nicht nur die Theorie sondern vor allem die Praxis „gelebt“. Der Kunde steht bei ihr mit seinen Wünschen im Vordergrund.

„Die eigenen 4-Wände sind Lebensqualität! Verkäufer und Käufer – beide glücklich zu machen, ist mein Ziel!“ Zudem unterrichtet sie die angehenden Immobilienkaufleute in der Berufsschule in Dornbirn. Sie bietet hier auch Schnuppertage für interessierte Jugendliche an. Einfach reinschauen unter Traumberuf auf www.immoaktiv.at