Makaber – Dieser Mann lässt tote Tiere fliegen

Bart aus Arnhem in Holland hat nach dem Tod seiner Katze Orville beschlossen, sein Tier ausstopfen zu lassen und die tote Katze in eine Drohne zu verwandeln. Er meint: “Als Tribut für den unzeitgemäßen Tod”, denn der Kater wurde von einem Auto erwischt. Doch da Bart keine Ahnung von den technischen Anforderungen hatte, musste er sich Hilfe holen. So kam Arjen, ein Techniker, mit ins Spiel. Zu Beginn fand dieser die Aktion ziemlich: “verrückt!” Er hat es aber dann gemacht. Mittlerweile fertigen die Beiden aus allen möglichen toten Tieren Drohnen an. Auch ein Vogelstrauß ist mit dabei.