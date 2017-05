Maja Nikolic holt WM-Bronze

Maja Nikolic aus Götzis, die Nachwuchshoffnung des Sportkegelclub Bergfalken Koblach, durfte erstmals mit dem Österreichischen U18-Nationalteam bei den Sportkegel-Weltmeisterschaften teilnehmen, die 2017 im deutschen Dettenheim ausgetragen wurden.

Bereits am ersten Wettkampftag konnten die Österreicher einen Erfolg verbuchen, denn die Herrenmannschaft belegte den ersten Stockerlplatz durch die super Leistungen von Lukas Temistokle mit 618 und Matthias Zatschkowitsch mit 650 Kegeln.

Bei den Tandembewerben, die im KO-System gespielt werden, fielen die Österreicher leider bereits in den Vorrunden raus.

Beim Sprintbewerb jedoch sorgte Maja Nikolic für Überraschungen, als sie die Duelle gegen Spielerinnen aus Slowenien und Italien gewinnen konnte und dann gegen ihre Nationalteamkameradin Caroline Futschek um den Medaillenrang kämpfen musste. Das Sudden Victory konnte Maja für sich entscheiden und danach gegen diie Polin Nicoletta Dudziak antreten, welche in späterer Folge den Weltmeistertitel gewann. Die Bronzemedaille bei ihrer ersten WM-Teinahme zu gewinnen war für Maja und Österreich ein großer Erfolg, denn auch Lukas Temistokle und Andreas Eisl gewannen die Bronzemedaille im Sprintbewerb.

In den Einzelwertungen konnte Österreich auch überzeugen, denn Matthias Zatschkowitsch errang den 2. Platz mit 630 Kegeln und in der Kombination sogar den Weltmeistertitel. In der Kombination durfte Lukas Temistokle auch die Bronzemedaille in Empfang nehmen.

In der Nationenwertung wurde Österreich mit diesen hervorragenden Leistungen 3.-platziert hinter Kroatien und Deutschland.