Maja Nikolic holt ÖM-Silber

Die Götznerin Maja Nikolic holt bei den nationalen Titelkämpfen im Sportkegeln die Silbermedaille.

Am Samstag, den 21. April, wurden die österreichischen Sportkegel-Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse – für die Damen in Innsbruck und für die Herren in Hallein – ausgetragen. Es waren 29 Damen und 32 Herren am Start, die sich durch die Einzelmeisterschaften in den Bundesländern dafür qualifiziert hatten. Mit 524 Kegeln bei 120 Wurf Sportmodus hatte es die Götznerin Maja Nikolic (SKC Koblach) als einzige Vorarlbergerin (Elisabeth Wüschner 515, Marion Jochum 512 – SKC EHG Dornbirn) unter die Top 8 geschafft, sich danach bei nochmals 120 Wurf im Punktesystem gegen Lisa Vsetecka aus Wien durchgesetzt und einen Medaillenrang fixiert. Am Sonntag, 22. April waren dann für die 4 Sportlerinnen nochmals 120 Wurf zu absolvieren, um das Finale zu ermitteln. Auch diesen Kampf konnte Maja gewinnen. Die beiden Siegerinnen hatten dann nochmals 120 Wurf um den Staatsmeistertitel zu spielen. Bei diesem letzten Duell traf Maja auf die auch 15-jährige Natonalteamkollegin Rita Zimmermann. Diese konnte dann mit Satzpunktegleichstand aber mit 20 Kegeln Unterschied das Spiel für sich entscheiden.