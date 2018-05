Maipfeifen schnitzen

Der OGV Koblach und das Rheinbähnle-Team luden vergangenen Samstag alle Kinder zum Maipfeifenschnitzen ein.

Aus einem Ast von einer Weide, Esche oder Haselnuss ließen sich mit einem Schnitz- oder Taschenmesser einzigartige Pfeifen herstellen. Große und kleine Pfeifen mit hohen und tiefen Tönen konnte man in Kürze sehen und hören. „Diese alte und schöne Tradition sollte gepflegt und an unsere Kinder weitergegeben werden“, so Organisator Dietmar Metzler.